أكد سفير سريلانكا بالمملكة، محمد عزمي، أن قضية استقدام العمالة المنزلية السريلانكية ما زالت محل نقاش مع المملكة، وأنه لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن بشأنها.
وأوضح السفير، وفقا لـ “الجزيرة”، أن الجانب السعودي تمسك بمبلغ 1600 دولار كتكلفة استقدام للعاملة الواحدة، وهو ما تسبب في عدم التوافق بين الجانبين، بعد أن طلبت بلاده في بداية المفاوضات 5000 دولار لتكلفة الاستقدام، للعاملة الواحدة.
وأضاف أن الحكومة السريلانكية لا مانع لديها من تخفيض المبلغ، وأنه ربما يتم التوصل لتوافق قريب بين البلدين، مشيرًا إلى أنه يوجد في المملكة حاليا أكثر من 200 ألف عامل سريلانكي.
جاءت تصريحات السفير على هامش الاحتفال بالذكرى الـ 69 لاستقلال سريلانكا من الاستعمار البريطاني، بحضور الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، مساء أمس، بقصر طويق بالرياض.
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