أعلن المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد العاصمي، عن إنقاذ فرق الدفاع المدني لطفل يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً بعدما علق داخل بئر عميقة في قرية بمحافظة بارق.
وأظهرت صور ملتقطة من موقع الحادث نزول أحد أعضاء فريق الإنقاذ إلى البئر، التي يصل عمقها إلى 22 متراً، عبر التدلي بحبل، وإخراج الطفل الذي نزل لقاع البئر ولم يستطع الخروج.
وأكد العقيد العاصمي أن الطفل في حالة صحية مستقرة، مشيراً إلى أنه نُقل للمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، لافتاً إلى أن الشرطة تولت بعد ذلك استلام موقع الحادث لاستكمال الإجراءات النظامية.وفق “أخبار 24”.
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