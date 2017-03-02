لجأت زوجة إلى المحكمة في جدة للحصول على قيمة مهرها من زوجها، بعد أن رفض سداده لها، مدعيًا أنه كُتب في عقد النكاح شكليًا فقط، دون اتفاق على سداده فعليًا.
ورفعت الزوجة، وفقا لـ “المدينة”، دعوى قضائية، مطالبة بسداد المهر كحق شرعي لها، وقيمته 40 ألف ريال، وتم تداول الدعوى في عدة جلسات، استدعت خلالها المحكمة مأذون الأنكحة الذي عقد للزوجين، كما حلفت الزوجة يمين الاستظهار، تأكيدًا لحقها في المهر، وإثباتا لعدم استلامها إياه من الزوج.
ورد الزوج بأنه لم يسلم المهر لأنه كُتب في العقد شكليًا فقط، باتفاق الطرفين، وهو ما أنكرته الزوجة، فطلبت المحكمة منها البينة، ولم يكن لديها إلا اسم المأذون، وبالفعل تم استدعاؤه، وبمراجعة صورة من سجلات المحكمة لعقد النكاح، تبين حق الزوجة في المهر.
وبطلب البينة من الزوج على أن المهر كُتب شكليًا، طلب سؤال المأذون الذي أنكر علمه بذلك، وتوجهت يمين الاستظهار على الزوجة، بأنها لم تستلم المهر، فحلفت بذلك، وصدر الحكم بإلزام الزوج بسداد 40 ألف ريال قيمة المهر كاملًا للزوجة.
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