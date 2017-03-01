هطلت أمطار غزيرة أثناء وصول خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز إلى القصر الرئاسي في إندونيسيا اليوم الأربعاء، لتشريف مأدبة غداء أقيمت على شرفه وإجراء جلسة محادثات مع الرئيس الأندونيسي.
وأظهرت صور التقطتها عدسات المصورين، لحظة دخول الملك سلمان إلى القصر الرئاسي، وقد تهاطلت الأمطار التي تظهر غزارتها على ملابس الحراس، الذين حملوا المظلات لوقاية خادم الحرمين منها.
ووصل الملك اليوم إلى جمهورية إندونيسيا في زيارة رسمية، في ثاني محطاته بجولته الآسيوية، إذ حظيت الزيارة بتفاعل شعبي ورسمي كبير، حيث خرجت حشود الطلاب والطالبات والمواطنين والعديد من المشاهير إلى الشوارع، لانتظار لحظة وصوله واستقباله رافعين علم المملكة.وفق “أخبار 24”.
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