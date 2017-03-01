أقام الأستاذ/ عواد العنزي، دورة تدريبية في مركز التدريب لمنسقي الموهوبين في المدارس، بعنوان( أسبوع موهبة)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق1/6/1438هـ، بحضور نخبة من المعلمين، وذلك استعداداً لأسبوع موهبة المتزامن مع يوم الموهبة الخليجي وأسبوع الموهبة الوطني خلال الفتره من الأحد 6/6 إلى الخميس 10/6 تحت شعار” الموهوب رؤية وطن نسعى لتحقيقها”
ومن ضمن الفعاليات التي ستقام خلال هذا الأسبوع:
إقامة ورش تدريبية داخل مركز الموهوبين وخارجه
إقامة محاضرات حول الموهبة والإبداع
مسابقات للطلاب وأسرهم
برامج مدرسية متنوعة ” إذاعة- مناشط تخص الموهبة…”
وينفذ هذه البرامج (قسم الموهوبين- مركز الموهوبين – برنامج الموهوبين المدرسي – مدارس التعليم العام)
تحت إشراف (قسم الموهوبين – مركز الموهوبين) .
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