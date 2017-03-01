استقبلت مساعدة مدير التعليم للشئون التعليمية الأستاذة / شريفة بنت شعلان القرني في مكتبها صباح هذا اليوم الأربعاء 1438/6/2 هـ أطفال روضة ملتقى الريان الأهلية احتفاءَ بمهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة بصحبة مالكة الروضة الأستاذة/ شروق القويفلي وقائدة الروضة الأستاذة / أسماء العيصان وذلك لتأصيل العادات والتقاليد والقيم السعودية في نفوس الأطفال منذ نعومة أظفارهم .
حضر الفعاليات رئيسة قسم تعليم الكبيرات الأستاذة / منى العصيمي ومساعدة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي الأستاذة / فاطمة العثمان ومشرفة أمانة التعليم الأستاذة/ نورة الحربي، وشكرت القرني مالكة الروضة والقائدة على هذة البادرة الرائعة وقامت بتوزيع الهدايا على الأطفال.
والجدير بالذكر أن مهرجان الجنادرية هو مهرجان تراثي ثقافي يقام في المملكة العربية السعودية منذ عام 1405هـ/ 1985 و غالباً مايكون موعده في فصل الربيع بشهري فبراير ومارس ويجذب العديد من الزوار داخل وخارج المملكة ويقام تحت إشراف وزارة الحرس الوطني السعودي.
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