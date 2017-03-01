دون مراقب مباراة الهلال والريان القطري، الفلبيني “ريتشارد” في تقريره كل التجاوزات التي حدثت بعد انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس وانتهت بفوز هلالي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2017 .
وبدأت الأحداث، عند إطلاق حكم المباراة الأسترالي صافرة نهاية اللقاء، إذ توجه عدد من لاعبي الريان للحكم للإحتجاج على قراره باحتساب ركلة جزائية لمنافسهم الأزرق في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وحال دونهم رجال الأمن، قبل أن يتوجه اللاعب الباراغوياني “فيكتور كاسيرس” لقائد الهلال أسامة هوساوي ويتلفظ عليه، وتهدئته من إداري رياني .
فيما شوهد المراقب الآسيوي يلتقط صوراً في الممر المؤدي لغرف تبديل الملابس المخصصة للفريقين في أستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.
في الجهة الأخرى من الملعب وأمام الممر المؤدي لغرف الملابس ، كان أحد أعضاء الجهاز الفني المساعد لفريق الريان ، يتلاسن مع حارس الهلال الاحتياطي محمد الواكد، ويردد بأن الفوز الهلالي جاء بمساعدة التحكيم ، وتطور الأمر مع دخول اللاعبين للمر ، بحضور عدد من إداريي الفريقين ، قبل أن تهدأ الأمور تماماً بحضور المراقب وتدخل إداريي الناديين.وفق “عين اليوم”.
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