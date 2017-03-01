أكد الإعلامي الرياضي المعروف “وليد الفراج” ,أن جماهير الأهلي أصبحت أكثر ثقة في قدرات لاعبي رالفريق الأول بالنادي وجهازه الفني ,مشيداً بالدور الذي يؤديه السوري “عمر السومة” مُهاجم الأهلي في ترجمة هجمات الملكي للاهداف.
وكان الاهلي قد نجح في إحراز فوزاً هاماً في مشواره الآسيوي علي حساب ذوب آهن الإيراني ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا ,بهدفين مقابل هدف,وضعته في صدارة المجموعة.
وكتب الفراج عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :” هل أصبح مشجع الأهلي أكثر ثقة في قدرات لاعبيه وجهازة الفني والاداري ، مبروك فوزكم اليوم ، ومبروك لكبير فريق الاهلي السومة”.وفق “أخبار 24”.
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