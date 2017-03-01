أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الأربعاء)، عن افتتاح مقبرة شمال الرياض، مشيرة إلى أن المقبرة استقبلت اليوم أول جنازة تُدفن بها.
وكتبت الأمانة على حسابها الرسمي بـ “تويتر”: استقبال اول جنازة في مقبرة شمال #الرياض اليوم
نسأل الله ان يغفر لجميع موتى المسلمين”.
وكانت الأمانة قد شرعت في إنشاء مقبرة شمال الرياض قبل نحو أربعة أعوام على امتداد طريق الملك عبدالعزيز شمال مدينة الرياض على مساحة تقدر بمليوني متر مربع. وفق “أخبار 24”.
كما أعلنت في شهر ديسمبر الماضي عن إغلاق مقبرة أم الحمام وتوقف دفن الموتى بها، وذلك بعد افتتاحها بنحو 13 عاماً.
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