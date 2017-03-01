قام الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم (الأربعاء)، بتصوير لقاء بالجوال مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يتناول طعام الغداء.
وأظهر مقطع فيديو الرئيس الإندونيسي وهو يقوم بتصوير ما يشبه التقرير التليفزيوني، حيث بدأ بمقدمة ترحيبية، وتحولت الكاميرا تجاه خادم الحرمين الشريفين وهو يتناول طعام الغداء، بعدها طلب الرئيس الإندونيسي من خادم الحرمين توجيه كلمة للشعب الإندونيسي بمناسبة الزيارة.
واستجاب خادم الحرمين لطلبه، وقال إنه مسرور جدا أن يتواجد في إندونيسيا مع الرئيس، ووسط الشعب الإندونيسي، و”إنهم أعزاء عندنا وإخوان”.
وكان رئيس جمهورية إندونيسيا، جوكو ويدودو، قد أقام مأدبة غداء في قصر إستانة بجاكرتا، اليوم، تكريمًا لخادم الحرمين والوفد المرافق له، خلال زيارته للبلاد، ضمن جولته الآسيوية.
وفق “أخبار 24”.
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