توعدت إدارة المرور حسابا إخباريا على “تويتر” قام بكتابة تغريدة وُصفت بالمسيئة، نسبها لمرور الجوف، حول سوء الأحوال الجوية وربطها بنساء المنطقة.
وكتب المغرد في حسابه الإخباري الذي يتابعه أكثر من 3 مليون متابع: “مرور الجوف يحذر السواقين ويقول الجو لكم عليه، ومتقلب مثل أمزجة حريمكم، ما ينعرف له، انتبهوا”، ما أثار امتعاضا واسعا لدى قاطني المنطقة.
ورد المرور نقلا عن مسؤولي الجوف قائلا على الحساب الرسمي: ” مسؤولو مرور الجوف أرقى من قول مثل هذه العبارة، وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني حول ذلك” . وفق “أخبار 24”.
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