قلد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، في قصر إستانة الرئاسي، وسام “نجمة الجمهورية الإندونيسية”، أعلى أوسمة الجمهورية، تقديراً لجهود خادم الحرمين الشريفين في مختلف المجالات.
كما شهد خادم الحرمين والرئيس الإندونيسي توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول رفع مستوى الرئاسة للجنة المشتركة، ومساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشاريع إنمائية.
كما شمل التوقيع اتفاقيات حول التعاون الثقافي، و التعاون في مجال قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمجالات الصحية والتجارية ومكافحة الجريمة والنقل الجوي والشؤون الإسلامية.وفق “أخبار 24”.
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