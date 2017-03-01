دشنت إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان بالخرج مركز التدريب وتنمية المهارات الفنية والكائن بمركز صحي الهياثم لدورات انقاذ الحياة حيث تم عقد أول دورة تدريبية في الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨م حيث قام بالتدريب نخبة من المدربين المعتمدين من جمعية القلب السعودية
١/ أ. نايف المطرفي
٢/أ.أحمد الغامدي
٣/ أ.هند الحربي
٤/ أ.ساره القناص
علماً أن مركز التدريب وتنمية المهارات الفنية سيقوم بتغطية دورات إنقاذ الحياة لجميع مستشفيات و مراكز جنوب منطقة الرياض و ذلك حسب الخطة التي وضعتها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض .
كما أن المركز حصل على الإعتماد التدريبي من قبل جمعية القلب السعودية .
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