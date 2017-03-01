شرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) مأدبة غداء أقامها رئيس جمهورية إندونيسيا، جوكو ويدودو، في قصر إستانه بجاكرتا.
وقد ألقى خادم الحرمين كلمة بهذه المناسبة، شكر فيها الرئيس الإندونيسي على هذه الدعوة وكرم الضيافة، راجياً أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.
وعقب ذلك، عقد خادم الحرمين والرئيس الإندونيسي جلسة مباحثات، أعرب الملك فيها من خلال كلمة ألقاها عن سعادته بهذه الزيارة، مستذكرا زيارة الرئيس ويدودو إلى المملكة في عام 2015م، التي فتحت آفاقاً جديدة في العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وقال خادم الحرمين في كلمته: “إن التحديات التي تواجه العالم وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب، تحتم علينا جميعاً تعميق الحوار وتكثيف الجهود لمواجهة هذه التحديات، مقدرين موقف إندونيسيا في دعم التضامن الإسلامي، ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وسعي إندونيسيا لتقريب المواقف بين الدول الإسلامية”.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج