أوضح مساعد رئيس هيئة الطيران المدني لشؤون الأمن والسلامة والنقل الجوي، عبدالحكيم البدر، أن الهيئة بعد تحرير أسعار الوقود لن تتدخل في تحديد أسعار تذاكر الطيران، وستترك الأمر ليكون مرهوناً بالعرض والطلب.
ولفت البدر، وفقا لـ”المدينة”، إلى أن الهيئة تتدخل في حالة عدم وجود منافسة عادلة، مضيفاً أن الهيئة تسعى لرفع سقف المخالفات التي يمكن أن تفرضها على المشغلين من 50 ألف ريال، حتى تكون رادعة.
وأشار مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للأمن والسلامة والنقل الجوي إلى أن لائحة حماية العملاء جرى اعتمادها، بعد إدخال عدد من التعديلات عليها.
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