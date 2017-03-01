كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، رجل الأمن حسام بن صالح الصبحي؛ أحد الجنود الخمسة الذين أُصيبوا في التفجير الذي وقع بجوار المسجد النبوي رمضان الماضي.
جاء ذلك عقب لقائه به في مكتبه الميداني، بعد عودة الصبحي من رحلته العلاجية بصحبة أهله.
وأشاد السديس بشجاعة الصبحي ورجال الأمن في خدمة المسجد النبوي، وتحقيق الحماية لزائريه، وجهدهم في محاربة الإرهاب.
وحقق السديس للصبحي رغبته بتوظيف مرافقه للعمل في وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، كما قدم له درعاً تذكارية مع لوحة خط كُتب عليها: “يا سليل الأمن رمزنا حسام، بحبكم قلوبنا لا تُلام”.
من جانبه، أكد الصبحي أن ما قام به واجب وطني يقوم به كل مواطن ورجل أمن للدفاع عن المملكة ومقدساتها.وفق “أخبار 24”.
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