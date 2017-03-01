وضع أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، حجر الأساس لعدد من مشاريع الطائف الجديد؛ الذي يتضمن مشروع مطار الطائف الدولي الجديد، ومشاريع الإسكان، والمدينة الجامعية لجامعة الطائف، والمدينة الطبية، وتطوير مدينة عكاظ، ومشروعات وواحة التقنية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأربعاء الاجتماع السابع للجنة العليا لتطوير محافظة الطائف.
ويضم مشروع الإسكان بـ”الطائف الجديد” ٢٨ مدرسة بمختلف المراحل، ومساجد وساحات لصلاة الأعياد، ويقع على مساحة ١٢ مليون متر مربع، ويشتمل على أكثر من 10 آلاف و500 وحدة سكنية.
كما وُضع حجر الأساس لمطار الطائف الدولي الجديد، الذي يأتي على مساحة إجمالية 48 ألف كم٢، وصُمم لاستيعاب خمسة ملايين راكب سنوياً، ومن المخطط له أن ترتفع هذه السعة لتصل إلى ثمانية ملايين مستقبلاً.
ووجّه أمير مكة رسالة لأهالي الطائف بالمشاركة والمساهمة في هذه المشاريع، بالمحافظة عليها وعلى المظهر الحضاري للإنسان السعودي، مؤكداً أن لا تنمية بدون إنسان.وفق “أخبار 24”.
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