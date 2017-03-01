كشف المتحدث باسم الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” سليمان الخويطر، عن خطة للشركة لزيادة عدد رحلات القطار اليومية من المحطات، وإعادة جدولة المواعيد.
وأوضح وفقا لصحيفة “الحياة”، أن الشركة حاليا تسيّر رحلة واحدة كل يوم وعلى مدى خمسة أيام، مبيناً أن العدد سيرتفع قريباً إلى سبع رحلات يومية.
وأشار إلى أنه ستتم إضافة رحلة عكسية في الاتجاهين؛ ليكون عددها رحلتين في الصباح الباكر واحدة من الرياض إلى القصيم وأخرى من القصيم إلى الرياض، ثم يعودان في آخر النهار؛ أي أربع رحلات يومياً.
ولفت إلى أن القطار سيشمل ثلاث رحلات بقطارات نهارية تمرّ بأربع محطات، هي الرياض والقصيم والمجمعة وحائل، كما سيتم اختبار القطارات الليلية لتعمل فعلياً لتغطي محطتي القريات والجوف.
وأكد أنه ستُعاد جدولة مواعيد رحلات قطار “سار” الحالية؛ لتتوافق مع متطلبات المسافرين الذين يرغبون في الوصول إلى وجهتهم في الصباح الباكر.
وحول أسعار التذاكر، أكد ألا تغيير فيها؛ معللاً ذلك بأن التكلفة التشغيلية للقطار أعلى من العوائد المنتظرة منه.
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