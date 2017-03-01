أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها أودعت، أمس الثلاثاء، مبلغ معاشات شهر جمادى الآخر لمستفيدي الضمان الاجتماعي، كما أودعت بحساباتهم البنكية أيضاً مبالغ دعم برنامج الغذاء.
وأوضح المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الفريان، أن المبلغ المودع كمعاش لمستفيدي الضمان لشهر جمادى الآخر يصل لنحو 1.25 مليار ريال لأكثر من 850 ألف أسرة مسجلة في الضمان الاجتماعي.
أما المبلغ الذي أودعته الوزارة لصالح برنامج دعم الغذاء؛ يتجاوز الـ177 مليون ريال لأكثر من 795 ألف مستفيد من البرنامج، أي أن إجمالي المبالغ المودعة أمس الثلاثاء يصل لنحو 1.4 مليار ريال.
من جانب آخر، دعا الفريان مستفيدي الضمان الاجتماعي للإسراع بتحديث بياناتهم قبل انتهاء المهلة الممنوحة للتحديث، والتي تنتهي في 1/8/1438هـ.وفق “أخبار 24”.
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