فُوجئ مواطن من أهالي جازان برسالة على هاتفه الجوال، تفيد بتسجيل مخالفة مرورية على سيارته التالفة المتوقفة في “حوش” منزله بجازان، والتي يحفظ لوحاتها المرورية داخل دولاب غرفته منذ خمس سنوات.
وعندما توجه المواطن لمرور جازان كانت في انتظاره مفاجأة أخرى، وهي وفقاً لـ”سبق”، أن المخالفة مسجلة في الرياض بتاريخ 22/5/1438هـ؛ فتقدم بشكوى مطالباً بتصحيح الخطأ وإسقاط المخالفة، ولكن دون جدوى.
يذكر أن إدارة المرور كانت قد أعلنت أن المخالفات التي تُسجل خطأً يمكن معالجتها وإسقاطها، مبينةً أنها خصصت قسماً لتقصي الحقائق حول تظلم المواطنين من المخالفات التي تُسجل بالخطأ، وأنه يمكن التعرف على أصل المخالفة واسم مسجلها أرشيفياً.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج