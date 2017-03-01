قامت إحدى الشركات المشغلة لـ”بوفيهات” جامعة الطائف للبنات، بتسريح 47 موظفة سعودية وإبلاغهن بانتهاء عقودهن، وذلك بعد ثلاث سنوات من العمل.
وقالت مصادر مطلعة، وفقا لـ”المدينة”، إن الشركة أقدمت على تلك الخطوة، بعد إنهاء الجامعة عقد تشغيلها للبوفيهات ورفض تجديده أو تمديده حتى نهاية العام.
وأوضحت إحدى الموظفات أنهن عملن في بوفيهات الجامعة منذ 3 سنوات عن طريق برنامج “طاقات”، مؤكدةً أن مستقبلهن ومستقبل أسرهن بات في خطر، وطالبن بإيجاد فرص عمل لهن أو إلزام الشركة المشغلة الجديدة- حال التعاقد معها- بتوظيفهن.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي لجامعة الطائف الدكتور صالح الثبيتي، إن الموظفات لا يرتبطن بالجامعة، مبيناً أنهن يعملن لدى شركة متعاقدة مع الجامعة، وقد انتهى عقدها بنهاية شهر فبراير المنصرم، وأن الجامعة لا ترغب في تمديده لاعتزامها البدء بخطة تطوير.
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