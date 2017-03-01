انتقل إلى رحمه الله الشهيد العريف محمد أحمد عبدالله هزازي شهيد الحد الجنوبي رحمه الله رحمه واسعه وأسكنه فسيح جناته وأن يتقبله من الشهداء وسوف يصلى عليه غدا الخميس الموافق 1438/6/3 بعد صلاة الظهر في جامع الملك عبدالعزيز والدفن في مقبرة الثليماء.
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