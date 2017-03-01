كشفت مصادر داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه حتى أمس الثلاثاء لم يصل لأمانة الاتحاد أي اوراق أو مستندات تخص قضية لاعب الوسط عوض خميس من الأطراف الأربعة الهلال والنصر ووسيط اللاعب غرم العمري واللاعب نفسه، وينتظر الاتحاد تسليم اوراق القضية غداً الخميس آخر يوم لتقديم المستندات وبدء اللجنة المشكلة دراسة جميع الأوراق واستدعاء أي طرف إذا لزم الأمر لأخذ المزيد من الأقوال.
من جهة أخرى مازالت قضية الحارس محمد العويس الذي وقع للأهلي معلقة بين مركز التحكيم الرياضي بشكوى من الأهلي وامانة اتحاد الكرة بشكوى أخرى من الشباب، ويتوقع حسمها.
وشغلت هاتان القضيتان ليس أنصار الأندية المتخاصمة بحسب انما الوسط الرياضي الذي يرى فيهما اختبارا قويا للاتحاد الجديد برئاسة عادل عزت، ومدى قدرته وشجاعته على التعامل معهما وفق النظام، خصوصا وأن الوسط الرياضي سئم من الوساطات في الكثير من القضايا وحلها من دون تطبيق النظام وصنع هيبة قوية للرياضة السعودية التي لاتزال تعاني من تناقض القرارات وازدواجية المعايير تجاه التعامل مع القضايا خصوصا التي يكون طرفها الاندية الكبيرة.وفق “الرياض”.
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