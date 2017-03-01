تقدم المهاجم السوري عمر السومة، خطوة جديدة نحو لقب الهداف التاريخي لنادي أهلي جدة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ونجح الأهلي بعشرة لاعبين في اقتناص فوز مثير من ذوب آهن أصفهان الإيراني 2-1، اليوم الثلاثاء، في مجمع السلطان قابوس الرياضي، بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لدور الأبطال.
وخطف السومة هدف الفوز القاتل للأهلي قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.
ورفع المهاجم السوري رصيده من الأهداف في دوري أبطال آسيا لتسعة أهداف، متفوقاً على لاعب الفريق السابق عماد الحوسني، الذي سجل ثمانية أهداف في البطولة.وفق “أخبار 24”.
وقلص السومة الفارق مع لاعب الفريق السابق فيكتور سيموس، الذي يعتلي قائمة هدافي الأهلي الآسيوية بـ14 هدفاً.
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