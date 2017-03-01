استقبل محافظ الخرج الأستاذ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٦/١هـ بمكتبة بديوان المحافظة وفداً من أعضاء الجمعية الوطنية للمتقاعدين يتقدمهم مديرعام فرع الجمعية بالرياض المهندس إبراهيم بن عبدالعزيز الحسين حيث قاموا بزيارة لبعض المعالم التاريخية والأثرية والسياحية في محافظة الخرج بدعوة من مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج ،بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الاستاذ حسين القحطاني ،ورئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية بمحافظة الخرج المهندس خالد بن إبراهيم الصبار.
ورحب ال مجدوع بالوفد متمنيا لهم طيب الإقامة في الخرج مشيداً بالدور السياحي في المملكة الذي يلقى دعما واهتماماً من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
بعد ذلك قام الوفد بجولته لزيارة قصر الملك عبدالعزيز التاريخي وتجول الوفد داخل القصر ومرافقه ، واستمعوا لشرح عن أهمية القصر ومكانته التاريخية بوصفه أهم قصور الموحد رحمه الله.
كما زار الوفد عيون الخرج ، واستمعوا لشرح من المختصين بمكتب السياحة والتراث الوطني بالخرج حول تاريخ هذه العيون
بعد ذلك توجه الوفد لزيارة برج المياه بالخرج بالتعاون مع بلدية الخرج وكان في استقبالهم مدير البرج الأستاذ ماجد الشعيل، وتجولوا في مرافق البرج الذي يعد من أجمل أبراج المياه بالمملكة.
عقب ذلك قام الوفد بزيارة مزرعة العزيزية باستضافة من رئيس الجنة الزراعية بالغرفة التجارية المهندس خالد الصبار بعد ذلك تجول الوفد في انحاء المزرعة الريفية واستمعوا بشرح واف عن الزراعة بمحافظة الخرج.
وفي نهاية الرحلة وجه جميع الوفد بشكرهم وتقديرهم لسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدعم وتشيع السياحة الداخلية والشكر والتقدير موصول لسعادة المحافظ ومكتب السياحة بالخرج وبلدية الخرج ورئيس الجنة الزراعية بالغرفة التجارية على ما لقيه الوفد من اهتمام وحسن استقبال خلال الرحلة السياحية مع استحسان اعجابهم بأهمية معالم الخرج .
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