أكد الإعلامي الإماراتي عدنان حمد ، أنه لا توجد لديه مشكله مع جمهور الهلال، وقال: “عندما وصفتهم بالحثالة، لم أقصد إلا البعض منهم، وهم لا يمثلون الهلال”. وأوضح أنه لم يُمنع من التعليق في السعودية، وقال: “القنوات السعودية لم تجدد معي، لكن هناك من فسَّر ذلك بممارسة ضغط لإبعادي”.
وبشأن رأيه في أسطورة الكرة السعودية، قال حمد لـ “عين اليوم”: ” بلا شك، ماجد عبدالله أفضل لاعب مر تاريخ الكرة السعودية، مع احترامي لجميع نجومها”. وأضاف أنه تأثر كثيرا بنهاية البطل محمد نور، وقال: “كان نور يطربني في الملعب، وهو ظاهرة من ظواهر السعودية، لكن لا أحد يعترض على القانون وبعض الأمور تُغلف وهنالك أشخاص يهمهم خروج نور، ولم أتمنى له هذه النهاية”.
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