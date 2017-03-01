شدد مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال ، فيصل المطرفي، على كون الزعيم حقق الأهم أمام الريان القطري بهدفين مقابل في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا ، مشيراً إلى أن ما حدث عقب المباراة من أحد أفراد الجهاز الفني للزعيم وبعض لاعبي الريان طبيعي ولا يستحق التضخيم.
قال المطرفي في تصريحات لإذاعة يو إف إم : ” أبارك لجماهير نادي الهلال هذا الانتصار المهم واشكرهم على دعمهم وحضورهم في مباراة الريان القطري ،والفريق حقق الأهم الليلة “.
أضاف : ” المهم في مثل هذه المباريات هو تحقيق النقاط الثلاث حتى وإن تأخرت لدعم مسيرة الفريق في البطولة الآسيوية،وسعداء للغاية بحصد الإنتصار الأول بالبطولة ومواصلة مسيرتنا الجيدة محلياً وآسيوياً”.
أنهى المطرفي ،بقوله : ” ما حصل بعد مباراة اليوم من أحد افراد الجهاز الفني وبعض لاعبي الريان أمر طبيعي وانتهى ولا يحتاج إلى تضخيم “.وفق “النادى”.
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