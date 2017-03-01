أكد نجم فريق الهلال ، السوري عمر خربين احترامه الكامل لمدربه الأرجنتيني رامون دياز ردا على عدم تواجده بالتشكيل الأساسي في مباريات الفريق الهلالي،مشيراً إلى كونه لاعب محترف ويتقبل رأي المدرب في جميع الأحوال.
قال عمر خربين في تصريحات تلفزيونية عقب الفوز أمام الريان القطري: ” سعداء بالفوز الذي حققناه ضد الريان ،فقد كانت مباراة صعبة وهامة بالنسبة لنا ،ونجحنا في حصد الأهم فيها بالوقت القاتل،وحققنا فوزه الأول بالبطولة الآسيوية ونسير على الطريق الصحيح”.
أضاف : ” عيوننا على لقب دوري جميل للمحترفين ،وذاهبون إلى ملعب الجوهرة المشعة بجدة من أجل الفوز وليس سواه ،وقادرون على فعل ما نريده هذا الموسم لكوننا نمتلك المقومات الرائعة والكبيرة التي تقودنا لتحقيق ذلك”.وفق “النادى”.
أنهى خربين ،قائلاً : “أنا لاعب محترف وأتقبل رأي المدرب الأرجنتيني رامون دياز الذي يعتبر صاحب القرار والنظرة الفنية،وأقدر بظروف الفريق،والجمهور دائماً يتمنى الخير لفريقه ،ويشجع من أعماق قلبه، لكن المدرب هو صاحب القرار في النهاية”.
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