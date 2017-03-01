دافع الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال ، عن المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني بعد الانتقادات اللاذعة الموجهة له بسبب عدم تسجيله وتقديمه المستويات الكبيرة المنتظرة ،مبدياً سعادته الكبيرة بالفوز الثمين الذي حققه فريقه ضد الريان القطري بهدفين لهدف بالوقت القاتل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2017.
قال رامون دياز في تصريحات عقب الفوز أمام الريان القطري : ” نحن سعداء بالفوز الثمين والمهم الذي حققناه الليلة ،هذه الثلاث نقاط الأولى بالاستحقاق الأسيوي كانت غاية في الأهمية بالنسبة لنا،ونقاط المباراة الليلة كانت تهمني كثيرا”.
أضاف : ” بدايتنا كانت قوية وبادرنا بالهجوم الأمر الذي أسفر عنه هدف مبكر،وبعد ذلك فقدنا التركيز وكذلك الكرة لذلك لم نزيد غلتنا التهديفية ،ولاحظت أن لاعبين الوسط جميعهم أصابهم الإرهاق لذلك أستبدلتهم”.
أنهى رامون دياز ،بقوله : ” ليو بوناتيني لاعب كبير وهداف الفريق وثقتي فيه كبيرة ، وحتى وان لم يوفق في مباراة اليوم،فهذا لا يعني إنه لاعب سيئ ،ولا أعتقد إني أريد قتل طموح خربين فمن ينظر من خارج المنظومة لا يعلم كيف ننظر،واللاعب جيد للغاية ويقدم الإضافة وسيتم منحة فرص أكبر ،ولا ننسى أننا نخوض مسابقة دولية تختلف كل الاختلاف عن المسابقات المحلية ،والريان يملك ثمان لاعبين أجانب في الوقت الذي نملك فيه ،ووضعنا مريح ونفكر لكل مباراة بتركيز عالي “. وفق “أخبار 24”.
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