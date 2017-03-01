قدم الكاتب الرياضي جمال عارف، مدير المركز الإعلامي السابق في نادي الاتحاد، تهنئته إلى الفريق الأهلاوي بعد الفوز على مضيفه فريق ذوب آهن الإيراني بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا،مؤكدا أن المهاجم عمر السومة مؤثر وحاسم ودائما ما يظهر في الأوقات الصعبة.
وقال عارف عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “مبروك للأهلي ثلاث نقاط من أمام الإيرانيين رغم النقص .. السومة يظهر في الأوقات الصعبة .. هذا المهاجم الحاسم المؤثر”.
وكان الأهلي قد أحرز هدف الافتتاح عن طريق عبدالفتاح عسيري، وتعادل للإيرانيين مهدي رجب قبل نهاية الشوط الأول بثواني، من ركلة جزاء وتم طرد مدافع الأهلي معتز هوساوي، وفي الشوط الثاني صمد الأهلي أمام النقص العددي واستطاع إحراز هدف الفوز في الوقت القاتل عند الدقيقة 87 عن طريق النجم السوري عمر السومة.
وعن فوز الهلال على الريان القطري 2 ـ 1، والذي جاء بهدف قاتل سجله محمد الشلهوب في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء، ذكر عارف: “الدهن في العتاقي .. الشلهوب الموهوب ينقذ الهلال من تعادل أشبه بالخسارة . الف مبروووك للزعيم ثلاث نقاط مهمة في المشوار الآسيوي”.وفق “النادى”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج