تمكن فريق طبي بقيادة طبيب العظام بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، الدكتور أحمد سليمان، من الحفاظ على إبهام طفلة (سنتان) من البتر.
كانت الطفلة قد تعرضت لقطع شديد في وتر الإبهام القابض، وعند حضورها للمستشفى تقرر على الفور إجراء عملية جراحية، تم خلالها ترميم الإصابة دون الحاجة لإجراء بتر للأصبع، بفضل الله، وتخضع الطفلة حالياً لخطة علاجية ومتابعة من قبل الطبيب المعالج وهي تتماثل للشفاء بشكل جيد ولله الحمد.
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