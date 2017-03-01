حظيت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى إندونيسيا، بتفاعل شعبي ورسمي كبير، حيث خرجت حشود الطلاب والطالبات والمواطنين والعديد من المشاهير إلى الشوارع، لانتظار لحظة وصوله واستقباله رافعين علم المملكة.
ووُصفت زيارة خادم الحرمين لإندونيسيا بـ”التاريخية”؛ حيث لم يسبق لأي زعيم أن حظي بهذا الاحتفاء الرسمي والشعبي من قبل مواطني إندونيسيا.
وكان خادم الحرمين قد غادر ماليزيا عقب زيارةٍ رسمية، ووصل اليوم إلى محطته الثانية في إندونيسيا ضمن جولته الآسيوية التي تشمل أيضاً: (سلطنة بروناي، اليابان، جمهورية الصين الشعبية، جمهورية المالديف، والمملكة الأردنية).
وفق “أخبار 24”.
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