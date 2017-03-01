أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن بدء تطبيق الضريبة الانتقائية سيكون في أبريل المقبل، ووجّهت المؤسسات والشركات التي تنتج أو تستورد سلع (التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة) بتحديث بياناتها.
وجاء توجيه هيئة الزكاة والدخل، وفقاً لـ”الرياض”، في خطاب بعثته لمجلس الغرف السعودية، وبجانب توجيهها الشركات والمؤسسات بتحديث بياناتها؛ طالبت الهيئة الشركات والمؤسسات غير المسجلة بالمسارعة للتسجيل، وذلك استعداداً لتطبيق الضريبة الانتقائية الشهر المقبل.
وكان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضي على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، بفرض شكل موحد للضريبة الانتقائية في دول الخليج، وفوّض وزير المالية لتحديد تاريخ تطبيقها.
ومن المقرر أن تُفرض الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، وعلى المشروبات الغازية بـ50%.
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