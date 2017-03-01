أقدم لصوص على سرقة سيارة مواطن، أثناء وقوفها في وضع التشغيل أمام أحد المحال التجارية وبداخلها زوجته، التي تمكنت من مغادرتها أثناء قيام الجناة بالسرقة، دون إصابتها بأي أذى.
وصرّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أن الشرطة تبلّغت بالحادثة، حيث باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي العمل لكشف هوية الجناة، وتم تحديد هوية ثلاثة متهمين سعوديي الجنسية، جميعهم في العقد الثاني من العمر، وأشارت الدلائل إلى وقوفهم خلف الحادثة.
وأضاف أنه تم القبض عليهم تباعاً من خلال كمائن محكمة، وبسماع أقوالهم مبدئياً أقرّوا بما نُسب إليهم، وقاموا بالدلالة على مكان إخفاء المركبة؛ حيث عُثِر عليها متوقفة بالقرب من إسكان طريق الخرج.
وأشار المتحدث إلى أنه جرى التحفظ على المتهمين، وإحالتهم لمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم.وفق “أخبار 24”.
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