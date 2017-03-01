توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية، تُسبق برياح جنوبية نشطة، قد تصل سرعتها الى 50 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من كيلو مترين على مناطق؛ الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، حائل.
وأوضح تقرير الهيئة عن حالة الطقس لليوم الأربعاء، أن هذه الحالة المطرية يُتوقع أن تشمل مناطق؛ مكة المكرمة، تبوك والمدينة المنورة (تشمل الأجزاء الساحلية فيهما)، وأن تمتد إلى منطقة الرياض.
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