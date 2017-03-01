بحضور سعادة وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2017م، فعاليات ملتقى الشركة الوطنية لنقل الكهرباء في نسخته الثالثة تحت شعار (نقل الكهرباء.. رؤى إستراتيجية وشراكات مثمرة) والذي تنظمه الشركة الوطنية لنقل الكهرباء إحدى شركات “السعودية للكهرباء” بفندق هيلتون جدة، وذلك بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في صناعة نقل الطاقة الكهربائية.
وأشاد الدكتور صالح بن حسين العواجي بما راه في الملتقى من تجمع لمهندسي وفنيي نقل الكهرباء من جميع مناطق المملكة وتبادل الخبرات فيما بينهم والاجابة على الاستفسارات العلمية والفنية والتي لها الاثر الايجابي في تنمية وتطوير المنظومة الكهربائية في المملكة.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس ليث البسام خلال كلمته الافتتاحية أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي والهام للكوادر الوطنية بالشركة في دفع عجلة التنمية والتطوير للمنظومة الكهربائية في المملكة، بالإضافة إلى تحفيز الموظفين ونشر ثقافة الإبداع فيما بينهم، كما يُبرز الأهمية البالغة لدور شركاء الشركة الاستراتيجيين في تطوير أعمالها وفق أحدث التقنيات العالمية وبحث سُبل تطوير خططها الاستراتيجية لتحسين كفاءة الأداء وخفض التكاليف، مضيفاً بأن الملتقى يتزامن مع احتفال الشركة بمرور خمس سنوات على تأسيسها، مشيراً إلى أن الشركة الوطنية لنقل الكهرباء أصبحت إحدى ركائز خطة التحول الاستراتيجي في الشركة السعودية للكهرباء بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى جعل المملكة مركزاً إقليمياً للربط الكهربائي نظراً لما تتمتع من موقع استراتيجي مميز، وبنية تحتية متكاملة للشبكات الكهربائية .
وبين البسام أن الشركة في طور الاستعداد للتحول نحو استخدام الشبكات الكهربائية الذكية والاعتماد عليها في إدارة منظومة نقل الكهرباء والذي سيجعل شبكة النقل الأكثر تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشاد المهندس ليث البسام بمبادرات منسوبي الشركة الوطنية لنقل الكهرباء مؤكداً على أنها ساهمت في تحسين أداء الشركة بما يحقق تعزيز المستوى الأمثل في موثوقية إمداد خدمات الطاقة الكهربائية ورفع الكفاءة الفنية والإدارية الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في نجاح الشركة لتنفيذ مشاريع تعتبر الأضخم لمواكبتها النمو المتسارع في الطلب على الطاقة الكهربائية.
جدير بالذكر أن الوطنية لنقل الكهرباء تعقد ملتقاها سنوياً وذلك لعرض قصص نجاح كوادرها رغبة منها في نشر ثقافة الإبداع والابتكار والمنافسة بين أنشطتها المختلفة، إضافة إلى ترسيخ إسهامات الشركة كداعم رئيس للأعمال والمبادرات الريادية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج