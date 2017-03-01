رعى سعادة مدير التعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1 / 6 / 1438 هـ برنامج رياضة المشي للمرحلتين المتوسطة والثانوية والمقام بممشى مصلى العيد بحي الخزامى وذلك بمشاركة مدير شعبة مرور الخرج وقائد الدوريات الأمنية ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي ومدير مكتب التعليم بالدلم الدكتور محمد بن صالح العسكر ورؤساء الأقسام بالإدارة والمشرفين التربويين .
والذي جاء ضمن برامج جائزة الأستاذ فهد المطوع للتميز الرياضي وشهد البرنامج مشاركة أكثر من 1200 طالب من ضمنهم عدد من الطلاب المكفوفين و70 معلم تربية بدنية ورواد الأنشطة الطلابية بالمدارس .
هذا وقد بدأ البرنامج من بداية الممشى في الجهة الشمالية لمصلى العيد بحي الخزامى بمسافة 2000م واشتمل على العديد من البرامج المصاحبة المقدمة من أندية الأحياء بالمحافظة وهي نادي الإمام البخاري ونادي ثانوية ابن النفيس ونادي الإمام محمد بن عبدالوهاب مثل المأكولات الصحية والمياه، وقياسات الضغط، والسكر، والوزن ) .
من جانبه أعرب الدكتور العبدالجبار أن هذا البرنامج يوجه عدة رسائل إلى الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع بأهمية ممارسة النشاط البدني لتعزيز الصحة في المجتمع لما تتمتع به ممارسة الرياضة من دور جوهري في الصحة البدنية والنفسية إضافة لما يحمله هذا المشروع من تعزيز علاقات الانتماء والوحدة .
ومن جهة أخرى ذكر العبد الجبار أن تعليم الخرج واكب الاتساع الذي تشهد المحافظة في التنوع من حيث المناشط والرسائل التوعوية التي يحتاجها المجتمع ولما يحضى به الكادر التعليمي والمجتمع كافة من تعطش في هذا البرامج سعت الادارة في أقامة العديد من البرامج التي تروي من خلالها المجتمع بأكمله ولاسيما أن تعليم الخرج نجح في عقد الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والأهلية واقام برامج كبرى تعتبر على مستوى المملكة مثل برنامج اجازتي سعادتي والذي قوبل بالرضا الكامل من الجميع وهانحن هذا اليوم نقيم برنامج رياضي صحي وغدا نقيم برنامج مجتمعي تحت مسمى البيئة ونسعى لاقامة برامج دائمة على مستوى المملكة تستقطب العديد من الزوار .
وختم حديثه بالثناء على محافظ الخرج الاستاذ شبيلي آل مجدوع الذي دائما مايحثهم على اقامة العديد من البرامج التي تعود بالفائدة على المحافظة مقدما دعمه لجميع البرامج وحرصه على المشاركة فيها .
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