كشف مسح أجرته إدارة التعليم بمحافظة شقراء على مدارس البنين والبنات التي تقل أعداد طلابها عن 100 طالب، أرقاما صادمة لمدارس لا يوجد فيها إلا أعداد قليلة جدا من الطلاب والطالبات، وأخرى يتقارب فيها عدد المعلمين مع الطلاب، ما يرفع التكلفة الإجمالية.
وكشف بيان المدارس وجود مدرسة “ابتدائية الغرابة” للبنين، التي لا يوجد فيها إلا طالبان فحسب، بالإضافة إلى مدرسة “ثانوية الشاطبي تحفيظ قرآن” التي لا يوجد فيها إلا 13 طالبا.
كما أظهر المسح على مدارس البنات وجود مدرسة “ابتدائية الحريق” وفيها 10 طالبات فقط، بالإضافة إلى “ابتدائية أثيثية” وفيها 12 طالبة.
كما كشفت إحصائية أخرى تقاربا بين أعداد المدرسين والطلاب، حيث إن ابتدائية ومتوسطة “حويته” للبنين يعمل بها 27 معلما، بينما يوجد فيها 53 طالبا، ما يجعل تكلفة تعليم الطالب الواحد أكثر من 63 ألف ريال سنويا.وفق “أخبار 24”.
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