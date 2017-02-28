كثر اللغط حول المخالفات المرورية في الآونة الأخيرة، وسط تداول أنباء عن فرض مخالفات جديدة تنفي إدارة المرور بعضها، فيما تؤكد بعضها الآخر، محيلةً إلى اللائحة الكاملة، التي تضمنت كافة المخالفات المفروضة.
ويستعرض موقع وزارة الداخلية لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية كاملة، التي تتكون من أربع فئات، تتضح فيها مثلا مخالفة “عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري” التي كثر الحديث عنها، بينما لا تظهر مخالفة “عدم وجود طفاية حريق” التي نفى المرور وجودها.
ونوضح القائمة كاملة فيما يلي:
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