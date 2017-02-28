ترأس سعادة محافظ الخرج الأستاذ/شبيلي بن مجدوع آل مجدوع إجتماع المجلس المحلي بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١/ ٦ / ١٤٣٨ هـ .
في بداية الاجتماع رحب سعادة المحافظ بهم متمنياً لهم التوفيق وبعد ذلك تلى سكرتير المجلس جدول الأعمال و المواضيع المتعلقة (دراسة مقترح إنشاء سد ،طلب رئيس مركز البرة لإنشاء مركز صحي ، طلب معرف قرية العقيمي لإنشاء مركز صحي ، بشأن مقترح إنشاء سوق دولي للتمور و تسويق المنتجات الزراعية بين مدينة الرياض و الخرج ، طلب سمو الأمير مشعل بن عبدالله الفرحان آل سعود بسفلتة الطريق الذي يخدم المنطقة الصناعية الجديدة و مزارع الحنية شمال الخرج ” طريق الحنية بطريق الهوشان بطريق الخزن الاستراتيجي ” ، برنامج متابعة المشاريع المتعثرة ) و اتخذ في ذلك المجلس لكله القرارات اللازمة.
صرح بذلك سكرتير المجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ/ سعد بن مشحن الحربي .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج