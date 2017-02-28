عقد قسم رياض الأطفال اجتماع برئاسة رئيسة القسم أ. هدى العليوي والمشرفات المختصات وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1_6_ 1438 هـ في مقر مدارس مجد الموسوعة لمناقشة اللوائح المنظمة للعمل والمستجدات في رياض الأطفال . وكما شكرت رئيسة القسم أ. هدى العليوي الأستاذة مها الدلبحي على حسن استضافتها لهذا الاجتماع سائلين الله التوفيق و السداد للجميع .
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مناقشة اللوائح المنظمة للعمل والمستجدات في رياض الأطفال بتعليم الخرج
مناقشة اللوائح المنظمة للعمل والمستجدات في رياض الأطفال بتعليم الخرج
الخرج اليوم - سعود الحربي :
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