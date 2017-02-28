نفّذت إدارة التعليم ممثلةً في الإشراف التربوي المرحلة الخامسة لدورة ” المهارات التخصصية لتدريس العلوم الشرعية ” لمعلمات المرحلة الثانوية ضمن مشروع التطوير المهني للنظام الفصلي وذلك بقيادة المدربات المركزيات أ.عفاف العتيبي ، شيخة البعيجان واستهدفت الدورة المهارات التخصصية لتدريس فروع المادة والأساليب الخاصة لتحقيق الأهداف الخاصة بالمدة وكان التنفيذ على مدى ثلاثة أيام بمركز التدريب بحضور 22 متدربة .
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تعليم الخرج ينفذ دورة ” المهارات التخصصية لتدريس العلوم الشرعية “
تعليم الخرج ينفذ دورة ” المهارات التخصصية لتدريس العلوم الشرعية “
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
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