شارك تعليم الخرج ممثلا بقسم الشؤون الصحية المدرسية ولجنة التنمية الاجتماعية باليمامة ومجموعة التعاون الصحية في تنظيم محاضرة تحت عنوان ” صحتك تهمنا ” اليوم الثلاثاء في مقر اليمامة الاجتماعي والحضاري وتستهدف هذه المحاضرة المرشدات الصحيات في. المدارس بجميع المراحل.
بحضور. مساعدة رئيس قسم الشؤون الصحية المدرسية أ. نورة الدوسري ومساعدة مدير الإعلام التربوي أ. فاطمة بنت سعود العثمان رئيسة اللجنة النسائية بلجنة التنمية الإجتماعية الاهلية باليمامة أ. صالحة الداعج ،مشرفات النقل المدرسي ، مشرفات التجهيزات المدرسية مشرفات الصفوف الأولية والمرشدات الصحيات وعددمن المتطوعات واعضاءالشرف في لجنة التنمية الاجتماعية .
استضافت الدكتورة حياة الحارثي استشارية نساء وولادة في مدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض في محاضرة طبية تهم المرأة بجميع مراحلها العمرية حيث تحدثت عن ثلاث مراحل تمر بها المرأة المرحلة ما قبل 20 سنة المرحلة الثانية من 20_40 سنة المرحلة الثالثة مابعد 40 سنة ، وتحدثت الحارثي عن صحة المرأة بشكل عام ، صحة المرأة قبل وبعد سن الأمل( اليأس ) كما استضاف ايضا الدكتورة نجلاء دياب اخصائية الجلدية بمجمع التعاون الثاني وتحدثت عن جمال المرأة في كل مراحل العمر والعناية بالشعر والبشرة مشاكل الجلدية وطرق علاجها.
ونشير إلى أن قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الخرج يبذل جهودا حثيثة لصالح المجتمع التعليمي بجميع فئاته من خلال التعاون والشراكات مع القطاعات الصحية ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة مع الحرص على التوظيف الفعال للموارد والقدرات المحلية من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمجتمع المدرسي والمحلي بما يصب في مصلحة الجميع ..
في ختام المحاضرة شكرت مساعدة رئيس الشؤون الصحية. المدرسية المحاضرتان على تفضلهما بالحضور ومشاركتهما الفعّالة في موضوعين حيويين كما عبرت عن شكرها وعرفانها للجنة النسائية بلجنة التنمية الاجتماعية باليمامة ممثلة بالاستادة صالحة الداعج على الاستضافة والشكر لجميع المرشدات الصحيات .
من جانبها اعربت رئيسة اللجنة النسائية بلجنة التنمية الإجتماعية الاهلية باليمامة أ. صالحة الداعج عن شكرها وتقديرها لقسم الشؤون الصحية المدرسية ممثلا بالأستاذة نورة الدوسري على طيب التعاون والشكر الموصول للمحاضرات وللحاضرات من رئيسات اقسام ومشرفات تربويات ومرشدات صحيات وسلمت شهادات الشكر للضيفات الكريمات وللفريق العامل والمنسق والمشارك ولعضوات الشرف الفعالات الأستاذة إسراء العثمان و الأستاذة منى الدوسري وقدمت شكرها لفريف ( رونق اليمامة التطوعي ) ولقسم العلاقات العامة في مستوصف التعاون وللطالبتين مريم ال ثابت والطالبة أثير الحربي .
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