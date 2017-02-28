تحت رعاية سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار وبمشاركة مدير شعبة مرور الخرج وقائد الدوريات الأمنية ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي ومدير مكتب التعليم بالدلم الدكتور محمد بن صالح العسكر ورؤساء الأقسام بالإدارة والمشرفين التربويين نظم (النشاط الطلابي / الرياضي ) صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 / 6 / 1438 هـ برنامج رياضة المشي للمرحلتين المتوسطة والثانوية وذلك ضمن برامج جائزة الأستاذ فهد المطوع للتميز الرياضي حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 1200 طالب من ضمنهم عدد من الطلاب المكفوفين و70 معلم تربية بدنية وبمشاركة روّاد الأنشطة الطلابية بالمدارس .
حيث بدأ البرنامج من بداية الممشى في الجهة الشمالية لمصلى العيد بحي الخزامى بمسافة 2000م، وقد اشتمل على العديد من البرامج المصاحبة المقدمة من أندية الأحياء نادي الإمام البخاري ونادي ثانوية ابن النفيس ونادي الإمام محمد بن عبدالوهاب مثل ( الفاكهة ،وشرب الماء، وقياسات الضغط، والسكر، والوزن ).
من جانبه أعرب الدكتور العبدالجبار أن هذا البرنامج يوجه عدة رسائل إلى الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع بأهمية ممارسة النشاط البدني لتعزيز الصحة في المجتمع لما تتمتع به ممارسة الرياضة من دور جوهري في الصحة البدنية والنفسية إضافة لما يحمله هذا المشروع من تعزيز علاقات الانتماء والوحدة، إذ يكرس هذا التجمع لتواجد أعداد كبيرة من الطلبة في نسيج اجتماعي متناسق يبين قيمة التوعية التربوية المتجددة بالاستثمار في الرياضة المعززة للصحة العامة ،وأشاد بحسن التنظيم والمتابعة التي خرج بها هذا المهرجان ، وفي ختام كلمته وجه شكره وتقديره للجهات المشاركة على دعمهم المتواصل لأبنائنا الطلاب ومشاركة الإدارة الدائمة والفاعلة في مناشطها ، وكذلك الشكر مقرون بتثمين الجهود لرئيس النشاط الطلابي الأستاذ منصور السعيدان ومشرفي النشاط على جهودهم المتميزة في تنوع المناشط التعليمية وتشجيع أبنائنا الطلاب على ممارسة رياضة المشي .
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