يرعى سعادة محافظ الخرج الأستاذ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع تدشين المشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة الذي تقيمه إدارة التعليم ممثلة في ( النشاط الطلابي ) وذلك يوم الأربعاء الموافق 2 / 6 / 1438 هـ الساعة التاسعة صباحاً بالمخيم الكشفي على طريق العين ، وسيصاحب التدشين حفل خطابي وكذلك العديد من المعارض وتكريم المشاركين .
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محافظ الخرج يرعى تدشين المشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة
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