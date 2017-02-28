وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباك سائقين بالأيدي ودخولهما في مضاربة على طريق الملك فهد بمدينة الرياض.
ورصد المقطع وقوع حادث مروري بسيط بين سيارتين على مسار الطريق المتجه إلى الشمال، ونزول السائقين ومحاولة أحدهما ضرب الآخر بعقاله وبعصا أخرجها من صندوق سيارته.
كما وثق المقطع، الذي صوره أحد سالكي الطريق من داخل سيارته، تدخل بعض السائقين لفض المشاجرة، بعدما تسبب توقف السيارات وسط الطريق في زحام شديد.
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