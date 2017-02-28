أكد المدرب الوطني “بندر الاحمدي” ,علي قدرة الهلال في استعادة مكانته الآسيوية والمنافسة بقوة علي اللقب هذا الموسم ,حال استشعر لاعبوه أهمية وقيمة شعار النادي.
وقال الأحمدي في تصريحاته لإذاعة يو إف إم :” متى ما استشعر لاعبي الهلال أهمية وقيمة الشعار والبطولة الآسيوية ,فإن الهلال من أقوى المرشحين لتحقيق اللقب”.
وأوضح “الأحمدي” ,علي قدرة السوري “عمر خربين” في قيادة الهجوم الهلالي في مباراة الفريق أمام الريان القطري مساء يوم غدٍ الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا ٢٠١٧م.
وعن رأيه بالجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني “رامون دياز” أنهي تصريحاته بقوله :” لا يوجد أخطاء فنية واضحة يتحملها مدرب الهلال، ويبدوا أن دياز يعتمد على اللاعب الافضل في التدريبات خلال الأسبوع”.وفق “أخبار 24”.
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