في محاولة جديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الشباب،اجتمع الأمير خالد بن عبدالعزيز عضو شرف النادي بالمدير الفني للفريق الكروي، سامي الجابر أمس وكذلك الأجهزة الإدارية وبعض المدربين لمناقشة الأزمة المالية التي تخنق النادي العاصمي. وعلمت (النادي) أن سامي تناول بكل وضوح وضع الفريق الصعب وعدم قدرة (الليث) على النهوض ومقارعة الكبار، مع ابتعاد الداعمين وغياب (الكاش).
وكان الأمير خالد بن عبدالعزيز تابع جزءاً من التدريبات عصراً. وأشارت المصادر إلى أن اجتماعاً آخر (مصغر) ضم عدداً من كبار أعضاء شرف الشباب في (فيلا) خاصة مساءً، للتباحث حول إمكانية إيجاد موارد من جهات مختلفة،والتواصل مع أسماء بارزة قادرة على أن تحرك المياه الراكدة. يذكر أن الشباب يعيش اسوأ أحواله مع المطالبات المالية التي يلاحقه بها لاعبون ومدربون،التي منعته من استثمار فترة التسجيل الأخيرة.وفق “النادى”.
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