وافق مهاجم النصر حسن الراهب مبدئياً على عرض إدارة النصر لتجديد عقده لموسمين مقبلين، بعد ان دخل اللاعب في فترة الستة أشهر الحرة التي تجيز له التوقيع مع أي فريق دون الرجوع لنادي النصر، وسيحصل الراهب على السقف الأعلى في أجور اللاعبين المحترفين وهو مليونان واربعمائة ألف ريال سنوياً، الى جانب مزايا أخرى ستتم اضافتها للعقد الجديد في حال نجح في تحقيق ارقام إيجابية مع الفريق.
وبحسب “اليوم”، فإن حسن الراهب وافق على جدولة مستحقاته السابقة، التي تتجاوز الأربعة ملايين ريال، حيث سيحصل على اول دفعة نهاية ابريل المقبل، وتسببت تلك المستحقات في فتور العلاقة بين اللاعب وإدارة ناديه النصر، وسيتم خلال الـ48 ساعة المقبلة .
ويحظى الراهب بقبول كبير من أنصار النصر لقدرته المميزة في تسجيل حضوره اللافت في أي وقت، وسجل «الشاطر حسن» الاسم المحبب لدى جماهير العالمي ستة اهداف في مسابقة دوري جميل برغم قلة مشاركته مع الفريق.
على صعيد اخر، ينتظر ان تتم إدارة النصر التوقيع مع شركة الملابس الأمريكية نيو بالانس، التي تتخذ من مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأمريكية مقراً لها، حيث سيتم توقيع العقد خلال الفترة المقبلة.
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