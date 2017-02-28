قامت رابطة نادي النصر السعودي في سلطنة عمان بزيارة لاعب فريق النصر المصاب عبدالعزيز الجبرين والمتواجد حالياً في مدينة دبي الإماراتية.
وارسلت الرابطة العمانية العاشقة لفريق العالمي “النصر السعودي” موفدين منها وذلك من أجل زيارة اللاعب عبدالعزيز الجبرين لاعب نادي النصر السعودي ودعمه والوقوف خلفه والشد من أزره حيث يخضع اللاعب حاليا لفترة تأهيل بعد اجرائه عملية قطع في الرباط الصليبي للركبة وقدمت الرابطة العديد من الهدايا للاعب.
وعبر اللاعب عن سعادته الكبيرة لهذه الزيارة وهذه الوقفة والتي لا تقدر بثمن وذكر بأن جمهور العالمي في سلطنة عُمان جمهور رائع وجمهور وفي وليست بغريبة على أبناء السلطنة هذه الوقفة وبالأخص على عشاق ومحبي نادي النصر.
ووعد اللاعب بأن يعود الى صفوف الفريق ويقدم كل ما عنده لإسعاد جماهير الشمس بعد تجاوزه لفترة التأهيل الذي يخضع لها الان في مركز الطب الرياضي في مدينة دبي الإماراتية.وفق “أخبار 24”.
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